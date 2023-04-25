Ремонт и стройка
25.04.2023, 13:43

Неожиданно: часть владельцев квартир может остаться без государственного пособия на реновацию

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Нуждающийся в реновации дом.
Нуждающийся в реновации дом.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Часть владельцев квартир может остаться без пособия на реновацию, которое оказалось в этому году сверхпопулярным, пишет Ärileht.

На позапрошлой неделе между подавшими ходатайство многоквартирными домами было распределено 80 миллионов евро в качестве пособия на реновацию. Мера поддержки оказалась настолько популярной, что лимит был исчерпан уже в течение первого дня. Пока неясно, будет ли оказавшийся чрезвычайно популярным тур подачи ходатайств о пособии возобновлен в этому году или уже нет.

В последующие годы планируется распределить еще 100 миллионов евро, пока бюджет не закончится. Всего бюджет составляет 366 миллионов евро, из которых 330 миллионов предназначено для выплаты пособий, а 36 миллионов для кредитов на реновацию. Кредиты в первую очередь предназначены для расположенных в сельской местности квартирных товариществ, которым не дают кредит в коммерческих банках.

О пособии на полную реновацию могли ходатайствовать квартирные товарищества с тремя и более квартирными объектами собственности при условии, что дом введен в эксплуатацию до 2000 года.

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