Неожиданно: часть владельцев квартир может остаться без государственного пособия на реновацию

На позапрошлой неделе между подавшими ходатайство многоквартирными домами было распределено 80 миллионов евро в качестве пособия на реновацию. Мера поддержки оказалась настолько популярной, что лимит был исчерпан уже в течение первого дня. Пока неясно, будет ли оказавшийся чрезвычайно популярным тур подачи ходатайств о пособии возобновлен в этому году или уже нет.



В последующие годы планируется распределить еще 100 миллионов евро, пока бюджет не закончится. Всего бюджет составляет 366 миллионов евро, из которых 330 миллионов предназначено для выплаты пособий, а 36 миллионов для кредитов на реновацию. Кредиты в первую очередь предназначены для расположенных в сельской местности квартирных товариществ, которым не дают кредит в коммерческих банках.