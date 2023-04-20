Аналитик: в продаже уже есть квартиры по очень хорошей цене

Ристо Вяхи пояснил, что один из принципов фондового рынка распространяется и на недвижимость: покупать надо тогда, когда, образно говоря, на улицах льётся кровь. „Сейчас совершенно очевидно, что рынок принадлежит покупателям. Продавцы гибки и понимают, что продавать по ценам полугодовой давности уже невозможно, и снижают свои ожидания. На рынке вторичного жилья появляется всё больше и больше квартир с очень хорошей ценой за квадратный метр. Они тоже подходят для покупки в качестве инвестиции“, — сказал Вяхи.

„В сложившейся рыночной ситуации можно делать достаточно смелые встречные предложения, и никто не обидится, если Вы предложите, например, на 10 процентов меньше запрашиваемой цены. Разумеется, предложение должно быть обоснованным, простой фишинг не даст результатов“, — сказал Вяхи.

„В трудные времена люди начинают чаще покупать дешёвые квартиры в плохом состоянии, чтобы привести их в порядок. Те, у кого сейчас на счетах есть деньги для покупки, и кого не беспокоит возможное повышение процентной ставки, могут торговаться и делать свои предложения, на самом деле, для них ситуация сейчас очень благоприятная. Потом отремонтированную квартиру можно будет выгодно перепродать или сдать в аренду“, – добавил Вяхи.

„Я сам сейчас присматриваюсь к квартирам в Старом городе и в центре Таллинна. Там есть предложения с очень разумными начальными ценами. Вариантов, что делать с недвижимостью, тоже достаточно — например, возобновляющийся туризм снова сделает краткосрочную аренду прибыльной. Среди квартир в спальных районах есть объекты, начальные цены на которые снизились процентов на двадцать, и они ликвидны в любой рыночной ситуации“, — прокомментировал Вяхи.