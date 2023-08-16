ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Нужно ли платить подоходный налог при продаже комнаты в коммуналке?

„Я прописана в Центральной Эстонии, но мне принадлежала одна комната в двухкомнатной квартире в центре Таллинна. Это была общая квартира, в которой я иногда жила, поскольку работа у меня Таллинне и время от времени надо было задерживаться в городе подольше“, - рассказывает женщина.

“Теперь хозяин второй комнаты умер. Наследники не захотели ни продавать мне свою долю, ни покупать мою. Я пожилая женщина, а наследник — мужчина. Таким образом я была вынужден продать свою часть квартиры, чтобы купить себе отдельное жилье в Таллинне. Часть квартиры, которую я продала, была приватизирована. Должна ли я теперь декларировать доход и платить подоходный налог?“

Отвечает Тийна Нормак, руководитель налоговой службы Налогово-таможенного департамента

Продажа вашей приватизированной квартиры не облагается налогом. Это не зависит от того, использовали ли вы жилое помещение в качестве места жительства или нет.

В соответствии с Законом о подоходном налоге прибыль от отчуждения недвижимого имущества не облагается подоходным налогом, если существенной частью недвижимой вещи либо предмета квартирной собственности или права застройки является жилое помещение, и указанное жилое помещение и относящиеся к нему земли перешли в собственность налогоплательщика путем приватизации по преимущественному праву покупки, а размер недвижимости не превышает 2 гектаров (основание: §15 Закона о подоходном налоге, часть 5, пункт 3).