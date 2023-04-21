ЭКСПЕРТ | Спустя долгое время разница в цене между старыми и новыми квартирами вернулась к справедливому уровню

По словам Яануса Лаугуса, на протяжении многих лет оптимальная разница в цене между новыми квартирами и квартирами вторичного рынка составляла примерно одну треть в пользу новых квартир. „Во время рыночных пиков несколько раз случались аномалии, когда цены на старые квартиры очень близко подходили к ценам новостроек. Однако сейчас, согласно статистике сделок в Таллинне, квадратный метр двухкомнатной квартиры в старом доме стоит 2 375 евро, а в новом — 3 176 евро, то есть, разница снова составляет одну треть в пользу новых“, — поделился Лаугус.

„Разница в цене восстановилась в результате двустороннего процесса. С одной стороны, цены на старые квартиры в спальных районах упали процентов на двадцать, и реальные сделки проходят на более низком уровне, чем тот, который можно увидеть на порталах. Коррекция цен на квартиры в спальных районах обычно происходит быстрее всего, и именно здесь рынок начинает расти первым“, — сказал Лаугус.

„С другой стороны, цены предложений в новостройках практически не изменились, в результате чего явно удлинились сроки продаж. Иногда разница в цене в пользу новых квартир явно больше одной трети, потому что застройщики не снизили цены. Например, в Мустамяэ двухкомнатные квартиры с ремонтом стоят 103 000–115 000 евро, а квартиры с аналогичной общей площадью в новостройке — 145 000–180 000 евро. Когда цена в одном из сегментов недвижимости падает, фактически возникают аналогичные ожидания и в отношении других сегментов. Застройщики могли бы больше следить за этой ценовой разницей, но нужно также понимать, что коррекцию ограничивает инфляция и высокая стоимость строительства“, — сказал Лаугус.