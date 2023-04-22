Euribor приближается к своему пику(29)
Аналитики предрекают, что процентная ставка по кредитам Европейского центрального банка может увеличится к осени до 4%, и это будет максимальное значение, пишет rus.err.ee.
По прогнозам финансовых аналитиков, шестимесячный Euribor к осени может достичь 4%. Причина в том, что инфляция не снижается теми темпами, какими хотелось бы Европейскому центральному банку, передает „Актуальная камера“.
„Если прошлой осенью инфляционные ожидания были довольно скромными, и ожидалось, что инфляция вот-вот начнет снижаться, то в реальности произошло наоборот.
Зимой инфляция превысила прогнозируемые ожидания, и поэтому планку пришлось повышать. Сегодня мы видим некоторое замедление инфляции. Но это обусловлено лишь снижением цен на энергию“, - сказал фондовый управляющий компании Avaron Райн Леэсли.
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