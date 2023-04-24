ЭКСПЕРТ | 5 причин расцвета рынка недвижимости в весенний сезон

„Для начала, нам никак нельзя оставить без внимания тот факт, что человек, по своей сути, животное, так что весеннее гнездование прописано в нашем ДНК. Мы можем относить себя к разумным или неразумным видам, но избавиться от зова природы нам не дано. Как только начинает таять снег, наступают солнечные дни, а на газонах показываются первые цветы, мы начинаем задумываться о новом доме.

Особенно сильное желание свить гнездо по весне после тяжелой зимы охватывает квартиросъемщиков и молодые семьи, только планирующие совместную жизнь. Хоть мы и встречаем наступающий год зимой под звуки салюта и брызги шампанского, на самом деле начало новой жизни у нас скорее связывается с весной, а не с новогодними обещаниями, сформулированными за двадцать секунд в новогоднюю ночь“, – пояснил Сооман.

„Во-вторых, весной дни становятся длиннее. Никто не будет выбирать кота в мешке, то есть покупать новую квартиру в метель или в непроглядной темноте. Людям нравится находиться вне дома в светлое время суток, так что с наступлением весны у нас больше времени на знакомство с интересующим объектом после окончания рабочего дня и до наступления темноты“, – добавил он.

„Природа может звать нас во весь голос, на дворе может стоять полярный день, но если на улице холодно, то человека сложно выманить из дома. Весной температура становится приятно плюсовой, а знакомство с недвижимостью – это еще один повод выйти из четырех стен и подышать свежим воздухом, не закутываясь в сто одежек“, – поделился своими наблюдениями Сооман, указав на третью причину весеннего оживления рынка недвижимости.