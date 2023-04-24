Люди экономят на жилье и ищут его за пределами Таллинна(1)
Поскольку правительство анонсировало повышение налогов, которое повлечет за собой общее подорожание, с осени нас, видимо, ожидает и рост цен на недвижимость, считают маклеры. В то же время люди уже начали экономить и стремятся приобрести жилье за пределами столицы, пишет dv.ee.
„Euribor ощутимо вырос, и рынок недвижимости встал. Практически шесть месяцев, начиная с сентября, рынок недвижимости больше походил на болото. Сделок было мало, рынок не двигался, более гибкие продавцы, которые смогли скинуть около 15% стоимости, сумели продать свою недвижимость. Те же, кто, помня прекрасные весну и лето 2022-го, ожидали сорвать куш, остались с носом“, – констатирует консультант Optima Real Estate Ольга Андла.
По ее наблюдениям, рост процентной ставки наиболее повлиял на молодежь и средний класс: ежемесячные выплаты увеличились, банки стали более тщательно проверять платежеспособность ходатайствующих о получении кредита, многие стали получать отказ.