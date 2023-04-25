ЭКСПЕРТ | На рынок недвижимости начинают возвращаться инвесторы

„Хорошо капитализированные инвесторы полгода держали паузу в надежде заключить выгодные сделки в случае возможных быстрых продаж, но этого не произошло. Теперь же, когда рынок явно становится более активным, никто, по понятным причинам, не хочет опоздать с возвращением“, — пояснил Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.

„Для инвестора, создающего свой небольшой портфель, самое главное, чтобы цифры, так сказать, безопасно сошлись. В принципе, многие готовы ограничиться простейшим управлением денежными потоками — банк даёт кредит, а ожидаемый доход от аренды должен покрывать ежемесячный платёж по кредиту“, – пояснил Вахтер, по словам которого, для тех, кто строит свои инвестиционные планы таким образом, стабильность процентной ставки особенно важна.

Однако, в долгосрочной перспективе высокие процентные ставки — это скорее особая ситуация, и, по словам Вахтера, многие инвесторы согласны с экономическими аналитиками, которые считают, что после установления контроля над инфляцией процентные ставки также могут снизиться. „Мелкие инвесторы постепенно привыкают к рискам, связанным с Euribor, они становятся смелее, и их готовность инвестировать восстанавливается“, — сказал глава 1Partner.