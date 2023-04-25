На лето в деревню: что учитывать, выбирая дачу

Наиболее выгодные предложения на дачи обычно можно найти осенью, но самое популярное время их покупки – весна и начало лета. Именно в этот период на портале можно найти больше всего предложений. Сейчас на портале Kinnisvara24 выставлено на продажу 200 дач. Основная масса объявлений приходится на Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Рапламаа, где цены колеблются в пределах 100 000, 78 000 и 44 000 евро соответственно.

При выборе дачи важными факторами являются цена, расположение и общие характеристики. Кроме того, внимание уделяют качеству, размеру и оформлению документов. „Более точные критерии зависят от предпочтений конкретной семьи – кому-то важна возможность жить в доме круглый год, кому-то – эксклюзивность и уединение, а есть и те, кто просто ищут интересный проект, которым можно было бы заняться“, - отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Помимо собственного жилья, дача является единственным типом здания, продажа которого частному лицу не облагается налогом. Если дача находится в собственности продавца не менее двух лет и площадь объекта меньше 2500 квадратных метров, то при продаже дачи подоходный налог платить не нужно.

Интерес к дачам повысился в результате постоянно расширяющихся возможностей работы из домашнего офиса, когда большая часть дел выполняется через интернет. По словам Уйбомяэ, максимальное расстояние таких коттеджей от города составляет, как правило, 100 километров – если утром возникают какие-то срочные дела, можно быстро сесть в машину и достаточно скоро оказаться на важном совещании.

Как правило, люди переезжают на дачи в мае или июне и возвращаются в город в сентябре, но руководитель портфеля страхования жилья ERGO Анника Мялло отметила, что лучше, если страхование дачи действует круглогодично: „Различные инциденты часто случаются, когда человека на даче нет. Хозяин дома может узнать об произошедшем не сразу, а к моменту прибытия на дачу размер ущерба уже может оказаться значительно больше, чем если бы был обнаружен сразу“.