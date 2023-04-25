На лето в деревню: что учитывать, выбирая дачу(1)
Специалисты по недвижимости обращают внимание на ряд важных нюансов: как и когда выбирать дачу, какие дополнительные расходы следует учитывать и как избежать неприятных сюрпризов.
Наиболее выгодные предложения на дачи обычно можно найти осенью, но самое популярное время их покупки – весна и начало лета. Именно в этот период на портале можно найти больше всего предложений. Сейчас на портале Kinnisvara24 выставлено на продажу 200 дач. Основная масса объявлений приходится на Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Рапламаа, где цены колеблются в пределах 100 000, 78 000 и 44 000 евро соответственно.
При выборе дачи важными факторами являются цена, расположение и общие характеристики. Кроме того, внимание уделяют качеству, размеру и оформлению документов. „Более точные критерии зависят от предпочтений конкретной семьи – кому-то важна возможность жить в доме круглый год, кому-то – эксклюзивность и уединение, а есть и те, кто просто ищут интересный проект, которым можно было бы заняться“, - отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
Помимо собственного жилья, дача является единственным типом здания, продажа которого частному лицу не облагается налогом. Если дача находится в собственности продавца не менее двух лет и площадь объекта меньше 2500 квадратных метров, то при продаже дачи подоходный налог платить не нужно.
Интерес к дачам повысился в результате постоянно расширяющихся возможностей работы из домашнего офиса, когда большая часть дел выполняется через интернет. По словам Уйбомяэ, максимальное расстояние таких коттеджей от города составляет, как правило, 100 километров – если утром возникают какие-то срочные дела, можно быстро сесть в машину и достаточно скоро оказаться на важном совещании.
Как правило, люди переезжают на дачи в мае или июне и возвращаются в город в сентябре, но руководитель портфеля страхования жилья ERGO Анника Мялло отметила, что лучше, если страхование дачи действует круглогодично: „Различные инциденты часто случаются, когда человека на даче нет. Хозяин дома может узнать об произошедшем не сразу, а к моменту прибытия на дачу размер ущерба уже может оказаться значительно больше, чем если бы был обнаружен сразу“.
За годы работы ERGO с дачами было несколько невероятных на первый взгляд случаев. Например, посетившие дачу зимой хозяева обнаружили перед ней настоящий каток – оказалось, что осенью забыли опорожнить водопровод, он замерз и лопнул, а вода продолжала течь и замерзать. Бывали случаи, когда в пустующую дачу вселялись бездомные, или мыши сгрызали электропроводку и в результате короткого замыкания возникал пожар.
Все чаще дачи подыскивают и для круглогодичного проживания. Из-за высоких коммунальных расходов и кредитных платежей многие сочли, что выгоднее продать городскую квартиру или обменять ее на более оптимальное жилье. „Однако из-за работы и других обязательств не всегда есть возможность уехать далеко от города, поэтому люди ищут более доступные дачи в окрестностях городов, которые можно было бы переоборудовать для круглогодичного проживания. Как правило, реконструкция обходится дешевле, чем строительство нового дома, потому что в дачных районах к реновации зданий не предъявляют столь высоких требований“, - пояснил Уйбомяэ.
В то же время Уйбомяэ подчеркнул, что процессу реконструкции стоит уделить достаточно времени и терпения, поскольку в эстонском климате при перестройке здания, изначально предназначенного лишь для летнего сезона, часто приходится начинать практически с нуля, то есть с основных конструкций дома. Помимо строительных и ремонтных работ, переделка дачи в частный дом также влечет определенные требования, которые могут различаться в зависимости от конкретного местного самоуправления – например, инициирование детальной планировки, получение согласия соседей и другие вопросы.