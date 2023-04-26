Разбираемся в деталях: первые шаги инвестора в арендную недвижимость

Самая первая из квартир Маргариты Коптевой была приобретена на частное лицо, остальные три — уже на фирму, причем в большинстве случаев для покупки применялось кредитное плечо.

Первая квартира была куплена пять лет назад, и на тот момент у Коптевой еще не было никакого осознанного плана наращивать портфель недвижимости — она всего лишь пыталась заработать на сдаче приобретенного жилья в аренду.

„Только позже я поняла, что за это время сама я не заплатила за эту квартиру ни сента. На погашение кредита все эти годы шла выплачиваемая арендаторами плата, ну а в качестве бонуса после выплаты взноса по кредиту оставалась небольшая сумма от арендного дохода“, — рассказывает Коптева.

Следующие три квартиры были приобретены уже на компанию Коптевой с четкой целью сформировать и увеличить портфель арендной недвижимости.