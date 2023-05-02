02.05.2023, 08:32
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как сделать так, чтобы полученный от матери в наследство дом достался только мне, а не брату с сестрой?(8)
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Читательница газеты Maaleht спрашивает, как сделать так, чтобы дом ее умершей матери достался только ей и не пришлось делить его с братом и сестрой.
„Я много лет жила с мамой в принадлежащем ей доме в деревне и ухаживала за ней. Теперь мама умерла, и у нас трое наследников: я, сестра и брат. Я бы хотела жить в этом доме дальше и записать его на свое имя, поскольку и у сестры, и у брата есть свое жилье и семья в другом месте, им не нужна их часть дома. Как им оформить отказ от наследства? Можно ли оформить отказ от наследства при жизни наследника?“ - спрашивает читательница Maaleht.