Исследование: арендные квартиры конкурируют с акциями в качестве инвестиций

Хотя арендные квартиры считаются хорошей инвестицией во всех возрастных группах, среди всех вариантов инвестирования наилучшей инвестицией считают арендные квартиры более молодые респонденты в возрасте 18-34 лет. При этом молодежь имеет и самые высокие ожидания в отношении доходности недвижимости.

Райт Рийм, управляющий инвестициями в недвижимость пенсионных фондов LHV, поянил, что LHV решил заказать исследование инвестиционных предпочтений с целью проследить направление интереса частных инвесторов в сфере недвижимости и их ожидания относительно доходности арендных квартир в изменившихся экономических условиях.

Исследование показывает, что инвестиционные предпочтения сильно склоняются в сторону акций и арендных квартир во всех возрастных и социально-демографических группах: 83% респондентов считают акции хорошим или наилучшим вариантом инвестиций, а 73% точно так же отзываются об арендных квартирах. Коммерческая недвижимость (47%) и облигации (39%) находятся на третьем месте в предпочтениях инвестиционных активов, за ними следуют криптоактивы (21%) и другие возможности, включая лес и драгоценные металлы.

В ходе исследования также изучалось отношение к приходу институциональных инвесторов на рынок арендных квартир. 58% респондентов относятся к этому нейтрально или положительно, однако более отрицательные оценки исходят от молодых респондентов, которые ранее оценивали арендные квартиры как наиболее ценный и доходный инвестиционный актив.

Самые молодые респонденты имеют самые высокие ожидания по доходности арендных квартир: 51% респондентов в возрасте 18-24 лет считают, что арендные квартиры могут приносить доход более 8% в год, а 15% хотели бы видеть доходность в размере 12% и более. Пожилые респонденты, люди старше 50 лет, наиболее скромны в своих ожиданиях: для них потенциальная доходность арендных квартир может составлять менее 3% в год.