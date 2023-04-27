Исследование: арендные квартиры конкурируют с акциями в качестве инвестиций(2)
Проведенный Kantar Emor по заказу LHV в марте опрос показал: несмотря на ослабление экономической среды и влияние более высоких процентных ставок на рынок недвижимости, инвестиции в арендные квартиры считаются столь же привлекательными, как и владение портфелем акций.
Хотя арендные квартиры считаются хорошей инвестицией во всех возрастных группах, среди всех вариантов инвестирования наилучшей инвестицией считают арендные квартиры более молодые респонденты в возрасте 18-34 лет. При этом молодежь имеет и самые высокие ожидания в отношении доходности недвижимости.
Райт Рийм, управляющий инвестициями в недвижимость пенсионных фондов LHV, поянил, что LHV решил заказать исследование инвестиционных предпочтений с целью проследить направление интереса частных инвесторов в сфере недвижимости и их ожидания относительно доходности арендных квартир в изменившихся экономических условиях.
Исследование показывает, что инвестиционные предпочтения сильно склоняются в сторону акций и арендных квартир во всех возрастных и социально-демографических группах: 83% респондентов считают акции хорошим или наилучшим вариантом инвестиций, а 73% точно так же отзываются об арендных квартирах. Коммерческая недвижимость (47%) и облигации (39%) находятся на третьем месте в предпочтениях инвестиционных активов, за ними следуют криптоактивы (21%) и другие возможности, включая лес и драгоценные металлы.
В ходе исследования также изучалось отношение к приходу институциональных инвесторов на рынок арендных квартир. 58% респондентов относятся к этому нейтрально или положительно, однако более отрицательные оценки исходят от молодых респондентов, которые ранее оценивали арендные квартиры как наиболее ценный и доходный инвестиционный актив.
Самые молодые респонденты имеют самые высокие ожидания по доходности арендных квартир: 51% респондентов в возрасте 18-24 лет считают, что арендные квартиры могут приносить доход более 8% в год, а 15% хотели бы видеть доходность в размере 12% и более. Пожилые респонденты, люди старше 50 лет, наиболее скромны в своих ожиданиях: для них потенциальная доходность арендных квартир может составлять менее 3% в год.
Пенсионным фондам LHV принадлежит 409 арендных квартир в Таллинне и Риге, совокупная заполняемость которых в конце первого квартала этого года составила 96,6%. По словам управляющего инвестициями в недвижимость LHV, опыт пенсионных фондов по инвестированию в арендные квартиры свидетельствует о том, что наиболее реалистичные ожидания находятся в диапазоне 8-9%, из которых доходность денежного потока составляет около 5 процентных пунктов, а долгосрочный рост стоимости квартир – 3-4 процентных пункта. Фактически за последние 19 лет статистика сделок с квартирами в Таллинне показывает, что за этот период цены на квартиры росли в среднем на 7% в год, что включает также падение цен на недвижимость во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Доходность инвестиций в недвижимость в фонде L, флагманском пенсионном фонде LHV, составила 15,3% в 2022 году. Этот класс активов включает прямые инвестиции в недвижимость, фонды недвижимости и лесные фонды. Как класс активов, недвижимость составляет чуть более 20% фонда L. „В течение последних шести лет пенсионные фонды LHV активно напрямую инвестировали в жилую недвижимость, и я верю, что объем таких инвестиций будет расти и дальше в нашем портфеле по мере появления благоприятных возможностей для покупки, поскольку арендная плата является стабильным генератором дохода“, сказал Райт Рийм.
Примечательно, что именно более молодые респонденты, отразившие в своих ответах довольно скептическое отношение к приходу институционального инвестора, являются наиболее активными пользователями арендных квартир. Статистика по арендаторам квартир пенсионных фондов также подтверждает это, причем наибольшую долю – 33% – составляют молодые клиенты в возрасте 25-34 лет. По данным Евростата, 18,4% жителей Эстонии арендуют жилье, по сравнению с примерно 30,1% в Европе. Тенденция в европейских странах свидетельствует: чем более развита страна, тем выше доля арендных квартир на ее рынке: Германия (50,9% арендных квартир), Австрия (45,8%) и Дания (40,8%) возглавляют рейтинг, а самые низкие доли присущи Румынии (4,7%), Венгрии (8,3%) и Хорватии (9,5%). Райт Рийм, управляющий инвестициями в недвижимость пенсионных фондов LHV, считает, что несмотря на то, что эстоноземельцы предпочитают сами владеть недвижимостью, доля арендных площадей в Эстонии также может быть вдвое выше, причем изменения на рынке недвижимости в последние годы указывают на движение в этом направлении.
В опросе Kantar Emor, проведенном по заказу LHV, участвовало 1102 человека в возрасте 18-84 лет.