ФОТО | Советский зерновой элеватор в Нымме собираются перестроить в жилой дом

Помимо реконструкции самого элеватора Хийу, будет реновирован и прилегающий к нему участок, где будет построено еще пять жилых домов особнякового типа на несколько квартир каждый. Также рядом будет построен один многоквартирный дом, офисное здание и постройка общественного назначения.