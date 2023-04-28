Соблазн для домовладельцев: так можно значительно уменьшить ежемесячный платеж

Однако, по словам финансового эксперта и инвестора Кристи Сааре, все же стоит взглянуть и на обратную сторону, казалось бы, хорошей возможности.

Если человек что-то делает с графиком погашения кредита, потому что не может позволить себе его выплачивать, это не финансовая оптимизация, а финансовая катастрофа, предупреждает Сааре.

Что следует учесть

Руководитель отдела частного финансирования LHV Катлин Ватсель отметила, что при рефинансировании жилищного кредита выигрыш может обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, по ее словам, при продлении срока кредита ежемесячный платеж будет ниже.

Ватсель приводит в пример взятый пять лет назад на 20 лет кредит в размере 120 000 евро, ежемесячный платеж по которому сейчас с учетом маржи в 2% и Euribor составляет около 820 евро. Если период выплат по текущему остатку кредита будет продлен до 25 лет, ежемесячный платеж составит 575 евро при тех же процентах. Таким образом, финансовая выгода за один месяц по этому кредиту составит 245 евро.