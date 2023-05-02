02.05.2023, 18:26
Производитель модульных домов сокращает 70% сотрудников: „К сожалению, ничего не поделаешь“(5)
ФОТО: KODEA
В апреле разработчик и производитель модульных домов Kodea OÜ сообщил об увольнении 13 из 19 своих сотрудников, пишет dv.ee.
Член правления и один из владельцев компании Рауль Паруск признался, что принять данное решение было нелегко. „Грустно, но это часть жизни и экономической среды. К сожалению, ничего не поделаешь“, – сказал он.
Причина сокращений – в отсутствии заказов. Паруск считает, что недостаток клиентов вызван общим охлаждением экономической среды.
Помимо Паруска, владельцами Kodea также являются бизнесмены Райнер Нылвак и Юлар Марк, и через компании – Ханнес Тамъярв, Индрек Пааво и Рандо Томсон.