Эксперт в сфере недвижимости: иногда покупатели приходят и просят очень большую скидку

Руководитель Domus Kinnisvara и член правления Союза фирм недвижимости Ингвар Аллеканд работает в сфере недвижимости с 1996 года. Он стал свидетелем всех кризисов, которые Эстония пережила с восстановления независимости, поэтому нынешние неспокойные времена не могут выбить его из колеи. Сейчас неразберихи много, но, похоже, что покупатели, продавцы и другие участники рынка привыкают к новой реальности.