10.05.2023, 09:28
Эксперт в сфере недвижимости: иногда покупатели приходят и просят очень большую скидку
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Опытный эксперт Ингвар Аллеканд надеется, что плохая погода на рынке недвижимости продлится недолго. По его словам, сейчас клиенты настолько дезориентированы в происходящем, что скидки, которые они просят, иногда доходят до 50 000 евро, пишет Ärileht.
Руководитель Domus Kinnisvara и член правления Союза фирм недвижимости Ингвар Аллеканд работает в сфере недвижимости с 1996 года. Он стал свидетелем всех кризисов, которые Эстония пережила с восстановления независимости, поэтому нынешние неспокойные времена не могут выбить его из колеи. Сейчас неразберихи много, но, похоже, что покупатели, продавцы и другие участники рынка привыкают к новой реальности.