Повышению класса энергоэффективности домов мешает нехватка специалистов и стройматериалов(12)
Для повышения класса энергоэффективности многоквартирных домов, как того требует Европейская комиссия, необходимо больше специалистов и строительных материалов. Однако, согласно анализу Министерства экономики и коммуникаций, на данный момент эти ресурсы ограничены, пишет rus.err.ee.
Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства экономики и коммуникаций, для того, чтобы к 2033 году повысить класс энергоэффективности домов в Эстонии до класса E, необходимо решить несколько проблем. В первую очередь речь идет о нехватке специалистов, передает „Актуальная камера“.
„Да, их не хватает. И одной из причин являются регуляции. Также в этой области очень много специфики, поскольку большая часть работ проходит в квартирах. Например, замена стояка должна происходить за один раз. И если один человек в пятиэтажном или девятиэтажном доме не на месте, то работы проводить нельзя, необходимо очень долго вести переговоры“, – сказал член правления Balti Vara Ehitus Кристьян Соометс.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.