Банки помогают профинансировать покупку арендных квартир в маленьких городах

Инвесторы в арендную недвижимость все чаще присматриваются к небольшим населенным пунктам, где более низкий порог входа, меньше конкуренции и, как правило, более высокая в сравнении с крупными городами доходность. Каковы реальные возможности для компании получить банковский кредит на покупку арендной недвижимости в маленьком городе, пишет dv.ee.