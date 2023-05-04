Банки помогают профинансировать покупку арендных квартир в маленьких городах
Инвесторы в арендную недвижимость все чаще присматриваются к небольшим населенным пунктам, где более низкий порог входа, меньше конкуренции и, как правило, более высокая в сравнении с крупными городами доходность. Каковы реальные возможности для компании получить банковский кредит на покупку арендной недвижимости в маленьком городе, пишет dv.ee.
Сийм Семискар (40 лет) — предприниматель, инвестор и ведущий подкаста Kinnisvarajutud. Компании Семискара, которой он владеет пополам с женой, принадлежит шесть съемных квартир. За пределами Таллинна при помощи бизнес-кредитов фирма приобрела арендное жилье в Вайда, Кейла, Кехра и Юри.
„Я начал присматриваться к маленьким городкам, когда цены в Таллинне пошли в рост, в то время как в небольших населенных пунктах еще оставалась возможность что-то найти“, — вспоминает Семискар.
Наибольший риск, связанный с приобретением недвижимости в провинциальных городах, заключается в ее более низкой ликвидности, продолжает он.