Экономист: в июне Euribor вновь вырастет

Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам – до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – до 4%, передает „Актуальная камера“.

„Прогноз инфляции остается слишком высоким в течение слишком долгого времени. В свете продолжающегося высокого инфляционного давления совет управляющих 4 мая принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Поступающая информация в целом поддерживает оценку среднесрочного прогноза инфляции, которую мы сформировали на нашем предыдущем заседании. Общая инфляция снизилась за последние месяцы, но базовое ценовое давление остается сильным“, – сказала председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.