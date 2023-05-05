Экономист: в июне Euribor вновь вырастет(17)
В целях снижения инфляции совет Европейского центрального банка принял решение повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. По оценкам аналитиков, Европейский центробанк может в текущем году продолжить повышение. Рост процентной ставки сопровождается и увеличением ставки Euribor, пишет rus.err.ee.
Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам – до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – до 4%, передает „Актуальная камера“.
„Прогноз инфляции остается слишком высоким в течение слишком долгого времени. В свете продолжающегося высокого инфляционного давления совет управляющих 4 мая принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Поступающая информация в целом поддерживает оценку среднесрочного прогноза инфляции, которую мы сформировали на нашем предыдущем заседании. Общая инфляция снизилась за последние месяцы, но базовое ценовое давление остается сильным“, – сказала председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.
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