06.05.2023, 07:07
ЭКСПЕРТ | Надо правильно спрашивать: получить скидку на новые квартиры легко(1)
ФОТО: | Endover Kinnisvar
В отличие от 2020 года, когда у покупателя новостроек не было надежды получить что-то подешевле, теперь скидка предоставляется сразу. Просто нужно правильно просить, пишет dv.ee.
Эксперимент Äripäev показывает, что по сравнению с тем, что было три года назад, право диктовать решения на рынке недвижимости все больше переходит к покупателю. Помимо парковочного места или кладовой, также стоит просить о снижении цены.
„Я не знаю, находится ли кто-то из наших девелоперов в трудном положении, но в каком-то контексте можно было бы посмотреть, выгодна ли им быстрая сделка или нет и поможет ли им это преодолеть трудности“, — ответил эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк на вопрос о том, у кого стоит просить скидку в первую очередь.