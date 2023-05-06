ЭКСПЕРТ | Надо правильно спрашивать: получить скидку на новые квартиры легко

Эксперимент Äripäev показывает, что по сравнению с тем, что было три года назад, право диктовать решения на рынке недвижимости все больше переходит к покупателю. Помимо парковочного места или кладовой, также стоит просить о снижении цены.

„Я не знаю, находится ли кто-то из наших девелоперов в трудном положении, но в каком-то контексте можно было бы посмотреть, выгодна ли им быстрая сделка или нет и поможет ли им это преодолеть трудности“, — ответил эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк на вопрос о том, у кого стоит просить скидку в первую очередь.