Эстонский застройщик инвестирует более 20 млн евро в развитие нового жилого района в Латвии

Invego, один из самых крупных в Эстонии застройщиков, занимающихся жилой недвижимостью, инвестирует в Латвии более 20 миллионов евро в строительство жилого района Виде Адажи, состоящего только из рядных домов. В Адажи, расположенном рядом со столицей Латвии Ригой, первые дома нового проекта будут готовы уже к зиме нынешнего года.