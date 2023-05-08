Популярный ресторан на мызе закрылся после 13 лет работы и теперь продается

Популярный ресторан в усадьбе Пыхьяка в Ярвамаа закрылся после 13 лет работы и теперь выставлен на продажу. Хозяин бизнеса говорит, что получил уже более десятка заявок от потенциальных новых владельцев, пишет dv.ee.