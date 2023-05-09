Этот солнечный сицилийский городок заплатит вам 5 000 евро за переезд. Вот как подать заявку

Петралия Сопрана, расположенный к юго-востоку от административного центра острова – Палермо, предлагает денежные выплаты для новых жителей. Городской совет надеется, что эта программа поможет увеличить численность населения и вдохнуть жизнь в необитаемые дома.

В 2019 году Петралия Сопрана была признана одной из самых красивых деревень Италии. Но если вы хотите туда переехать и получить за это деньги, то действовать нужно быстро.

Сицилийский городок заплатит новым жителям 5 000 евро

Петралия Сопрана заманивает новых жителей выплатами в размере €5 000. Эти средства могут получить отдельные лица или семьи, решившие переехать на постоянное место жительства в этот город.

Чтобы иметь право на получение гранта, участники должны также приобрести – и при необходимости восстановить – недвижимость в муниципалитете. Программа надеется обратить вспять последние десятилетия, когда Петралия Сопрана медленно пустела. Сейчас в городе живет 2 992 человека и более 50 нежилых домов. Заявки на грант должны быть поданы до 10 мая 2023 года, и заинтересованные лица должны обращаться непосредственно в городской совет.

Живите в одной из самых красивых деревень Италии

Петралия Сопрана, расположенная на высоком хребте, признана одной из самых красивых деревень Италии. С узких улочек, петляющих мимо средневековых каменных зданий, открывается вид на туманную долину внизу и самый высокий в Европе действующий стратовулкан – Этну.

В одном конце деревни на скалистом выступе возвышается монументальная каменная церковь.

На главной площади выстроились изящные ренессансные аркады собора, который, в X веке, скорее всего, был мечетью, поскольку в этой местности тогда жили арабы. На норманнской колокольне до сих пор можно увидеть византийско-арабские украшения.

Впечатляющие примеры арабо-норманнского стиля архитектуры, получившего статус наследия ЮНЕСКО, можно увидеть и в соседнем Палермо.

Жизнь в Петралия Сопрана спокойна, за исключением многочисленных местных праздников, таких как дни святых, карнавалы и фестивали еды. Одна из продовольственных ярмарок посвящена чечевице, из которой готовят традиционный суп с ароматом дикого фенхеля и цикория.