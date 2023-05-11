Суд признал производителя модульных домов банкротом

Банкротным управляющим Akso-Haus был назначен Тоомас Саарма. Первое общее собрание кредиторов состоится 5 июня, у кредиторов есть два месяца, чтобы уведомить банкротного управляющего обо всех своих требованиях, возникших до объявления банкротства.

На сегодняшний день у предприятия есть налоговая задолженность в размере чуть более 13 000 евро. Задолженность по налогам Akso-Haus Tuumik составляет более 87 000 евро.

Akso-Haus подала заявление о банкротстве в конце февраля, Яанус Сильм, занимавший должность ликвидатора, объяснил это так: „Звучит как клише, но фатальными стали пандемия коронавируса и война в Украине“.