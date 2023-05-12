Малоизвестный трюк, чтобы освободить недвижимость от железной хватки банка
Устойчиво высокие цены на недвижимость дают заемщикам ипотечных кредитов дополнительную возможность ослабить банковскую хватку: дополнительный залог, предоставленный в качестве так называемого нулевого первого взноса, можно высвободить быстрее, чем ожидалось в текущих обстоятельствах, пишет dv.ee.
В бизнесе с недвижимостью существует правило: чем больше кредитное плечо, т.е. чем меньше внесенный капитал, тем выше доход от роста цены.
Например, при покупке объекта стоимостью 100 000 евро с 15-процентным первоначальным взносом можно заработать 10 000 евро, если цена вырастет на десятую часть. Таким образом, полученный доход от вложенных 15 000 евро составляет 66%. Если же первоначального взноса нет, 10 000 евро словно валяются на земле. Однако в случае с кредитной схемой без первого взноса необходимо учитывать, что помимо приобретенной недвижимости риску подвергается и дополнительный залог.
Благодаря стремительному росту цен на недвижимость в последние годы появилась малоизвестная дополнительная возможность снизить риск, т.е. высвободить данный банку залог.