Малоизвестный трюк, чтобы освободить недвижимость от железной хватки банка

В бизнесе с недвижимостью существует правило: чем больше кредитное плечо, т.е. чем меньше внесенный капитал, тем выше доход от роста цены.

Например, при покупке объекта стоимостью 100 000 евро с 15-процентным первоначальным взносом можно заработать 10 000 евро, если цена вырастет на десятую часть. Таким образом, полученный доход от вложенных 15 000 евро составляет 66%. Если же первоначального взноса нет, 10 000 евро словно валяются на земле. Однако в случае с кредитной схемой без первого взноса необходимо учитывать, что помимо приобретенной недвижимости риску подвергается и дополнительный залог.