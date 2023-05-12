В Ноблесснере появится кинотеатр под открытым небом

Арт-центр Kai давно мечтал открыть кинотеатр, но до сих пор в зале на 70 мест не оказалось ни одного оператора. Зал Kai был отреставрирован, теперь здесь кресла и мебель, достойные кинотеатра, и лучшая акустика города.



Киносеансы будут проходить четыре дня в неделю. При плохой погоде фильмы можно смотреть во внутреннем кинотеатре Kai. Подробное расписание скоро будет доступно на сайте www.kinosoprus.ee.



