12.05.2023, 10:26
В Ноблесснере появится кинотеатр под открытым небом
ФОТО: Noblessner
В прошлом году кинотеатр Sõprus, который уже 68 лет работает в таллиннском Старом городе, расширился и открыл небольшой зал Kai в арт-центре Kai в Ноблесснере, пишет портал Gloss.ee.
Арт-центр Kai давно мечтал открыть кинотеатр, но до сих пор в зале на 70 мест не оказалось ни одного оператора. Зал Kai был отреставрирован, теперь здесь кресла и мебель, достойные кинотеатра, и лучшая акустика города.
Киносеансы будут проходить четыре дня в неделю. При плохой погоде фильмы можно смотреть во внутреннем кинотеатре Kai. Подробное расписание скоро будет доступно на сайте www.kinosoprus.ee.