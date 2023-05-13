Недвижимость
13.05.2023, 08:07

ЭКСПЕРТ | Буря в сфере недвижимости не утихла, но уже проглядывает весеннее солнце

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ФОТО: alexandre zveiger | Shutterstock

Самые большие и внезапные изменения на таллиннском рынке жилья на какое-то время остались в прошлом, и впереди период стабильности и спокойного существования рынка, пишет член правления Raid & Ko OÜ Андрее Райд для dv.ee.

В ближайшее время мы не увидим слишком больших или быстрых изменений в плане количества сделок с жилой недвижимостью или цен. Это хорошо, потому что вместо быстрой гонки рынку нужны тренды с более разумным темпом и лучшей предсказуемостью.

Прошлой осенью инвесторы в арендное жилье перестали покупать квартиры, поскольку преобладали ожидания, что цены упадут. Приобретение имущества, стоимость которого падает, — не очень разумное занятие. Сейчас арендные инвесторы снова потихоньку обращают взоры на квартиры, потому что ценовое дно, кажется, уже или вот-вот будет достигнуто.

Читайте подробнее на dv.ee.

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