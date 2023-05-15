ЭКСПЕРТ | Те, кто инвестировал в недвижимость, выживут, но новые квартиры не покупают

По словам Ристо Вяхи, доходность сдаваемой в аренду квартиры, которая была куплена на вторичном рынке в Таллинне, в настоящее время составляет в среднем пять процентов в год, а это означает, что для окупаемости новой недвижимости в столице на данный момент доходность недостаточно высока. „До сих пор в Таллинне быстрее всего продавались новые однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в основном для последующей сдачи в аренду, но сейчас на рынке их предлагается больше, чем обычно. Скорее, есть спрос на семейные квартиры большей площади, к тому же, люди покупают то, что доступно по цене. Покупают больше для того, чтобы жить самим“, — сказал Вяхи.

„В настоящее время недвижимость приобретается очень рационально и менее эмоционально. Повышение процентной ставки влияет на доходность сдаваемых в аренду квартир, больше других пострадают те, кто купил квартиры на пике продаж. При этом доходность более дорогих квартир упала сильнее. Скорее всего, кому-то при оплате кредита приходится ещё добавлять, например, сто евро в месяц, но серьёзных проблем всё же нет. Однако, видно, что среди предложений стало больше квартир в только что проданных новостройках, которые были меблированы и снова выставлены на продажу. Но в целом люди всё же ждут лучших времён, потому что в долгосрочной перспективе цены на недвижимость всё равно будут расти, и вместе с ними будет расти ценность их имущества“, — сказал Вяхи.

„Поскольку цены на аренду в настоящее время достигли дна, владельцы ищут лучшие возможности для заработка. В столице много туристов, и это снова вернуло краткосрочную аренду, доходность от которой ощутимо выше, чем от долгосрочной“, — добавил Вяхи.