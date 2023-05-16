В Ида-Вирумаа хотят построить самую большую в Эстонии киностудию

А в Нарве планируют открыть промышленный инкубатор, в котором компании смогут проверить, стоит ли им открывать в Ида-Вирумаа полноценное производство. О планах IVIA на ближайшие годы „Деловым ведомостям“ рассказал руководитель агентства Теэт Куусмик.

Свет, камера, мотор!

Инвестиционное агентство уже имеет эскизный проект и объявило конкурс на предварительное проектирование комплекса, в котором разместится инкубатор для стартапов, работающих в сфере кинопроизводства, а также сами киностудии.

„Думаю, в июне мы подпишем договор на предварительное проектирование. Оно займёт где-то полгода, после этого мы будем ходатайствовать о разрешении на строительство, проводить тендер. И хотелось бы в январе начать строительство этого инкубатора вместе со студиями для съёмок фильмов“, – говорит руководитель IVIA Теэт Куусмик.