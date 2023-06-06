Половина эстоноземельцев живет в домах, отчаянно нуждающихся в реновации. Важно знать, что все работы лучше проводить за один раз!

В Эстонии многоквартирные дома имеют общую жилую площадь около 31 миллиона квадратных метров, из которых 22,9 миллиона квадратных метров приходится на здания, построенные в прошлом тысячелетии. При этом речь идет о постройках, в которых нет надлежащей изоляции и вентиляции, поэтому их необходимо реновировать. Большинство жилых домов, построенных начиная с 1960-х годов, выполнены из бетона и отличаются прочностью, однако некоторые конструкции уже старые и даже могут представлять опасность. Тем не менее, самая большая проблема заключается в том, что жилые дома того времени строились с естественной вентиляцией и без утепления, что оказывает существенное влияние на внутренний микроклимат и на расходы на отопление.