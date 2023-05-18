ЭКСПЕРТ | Как происходит финансирование строительства модульного и заводского дома с помощью банковского кредита

И модульный дом, и заводское здание будут изготовлены на заводе. В случае заводского здания элементы изготавливаются на заводе и собираются на месте, а в случае сборного здания они также изготавливаются на заводе, но собираются там же в виде модулей. По сути, и то, и другое – это заводская сборка, но форма, в которой они доставляются на стройплощадку, разная. Однако принципы предоставления банковских кредитов абсолютно одинаковы.

Путь строительства начинается с участка. Как только участок выбран, строитель дома уже сделал важный шаг, поскольку поиск подходящей среды часто занимает больше всего времени. Следующий шаг – выяснить, есть ли на участке необходимые подключения к центральному водопроводу и канализации или планируется установка локальных систем. В наше время никто не может представить себе жизнь без электричества, поэтому перед покупкой стоит выяснить, есть ли электричество на участке или сколько будет стоить его подведение. Особое внимание нужно уделить подъездной дороге. Существует ли она уже, кому она принадлежит и как согласовано её использование. Если подъездной дороги нет, крайне важно оценить, как создать подъездную дорогу, обеспечивающую круглогодичный доступ к участку, нужно ли будет удалять деревья, а также остальное, что с этим связано. Во многих случаях возникает желание снести старый дом на существующем участке и построить на его месте современный, в этом случае подключение, электричество и подъездная дорога могут уже существовать.