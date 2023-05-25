ЭКСПЕРТ | Как решить вопрос с выплатами по жилищному кредиту при разводе?

„С гражданским мужем планируем приобрести недвижимость, кредит будем брать на двоих. В качестве взноса нужно около 45–50%, муж планирует продать свою недвижимость. Остаток будем выплачивать пополам. Так как его взнос значителен, он мне предлагает следующие условия. Он может единолично принимать решение о продаже этой новой недвижимости. А в случае продажи ему возвращают его взнос, и сумма, выплаченная на момент продажи, делится между нами пополам“, – рассказывает Ирина.

Женщина понимает, что муж хочет себя обезопасить на всякий случай. Но в данном контексте Ирина чувствует себя совершенно не защищенной.

„Допустим, лет через пять он мне скажет, что хочет прекратить отношения и выставляет наше жилье на продажу. Даст мне 10–20 тысяч евро и месяц на сбор вещей и выезд с детьми. Мы не состоим в официальном браке, у нас двое малолетних детей. Ну и лет через пять 20 тысяч – это не те же деньги, что сейчас. Не говоря о том, что на них жилье не купишь“, – рассуждает женщина.

Ирина просит совета, как в правовом порядке, в документах о покупке общей недвижимости, они с супругом могут обоюдно оптимально защитить свои интересы.

Другая женщина, Ольга, после расставания с гражданским супругом оказалась вынуждена выплачивать кредит за квартиру, в которой она по факту больше не проживает.

„Кредит мы брали на двоих, когда еще не было детей. Но недвижимость была оформлена, к сожалению, только на него. Потом мы разошлись, я сняла квартиру, а он так и остался там жить. И каково же было мое удивление, когда банк на следующий месяц снял деньги за кредит с моего счета!“

Оказалось, бывший Ольги придумал хитрую схему: перед днем платежа он снимал все деньги со своего счета, и банк тогда забирал деньги со счета Ольги.