Хотите привести в порядок многоквартирный дом? Смотрите, с чего стоит начать!

Начать следует с оценки технического состояния жилого дома. Если не хватает собственных знаний, безусловно необходимо привлечь специалистов по техносистемам и строительству. Товариществу целесообразно уже при планировании работ нанять и технического консультанта. При подаче ходатайства о пособии привлечение технического консультанта обязательно. Чтобы найти консультанта, нужно собрать предложения.

Затем нужно составить исходное задание проекта, оценить предварительную стоимость работ и составить ориентировочный бюджет реконструкции и график. Планируя работы по реновации, нельзя исходить только из потенциального энергосбережения и срока окупаемости конкретной работы, нужно смотреть на дом в целом с точки зрения энергосбережения, безопасности и сохранности.

После подготовки исходного задания наступает время изучить возможности получения банковского кредита. Поскольку наилучший результат при реконструкции дома обеспечивает максимально целостный подход, стоимость строительных работ, как правило, такова, что помимо собственных средств нужно привлечь заемные деньги и, по возможности, государственное пособие. Исходя из предварительного бюджета реконструкции можно связаться с банком и узнать, на каких условиях и в каком объеме можно получить кредит на реконструкцию. Но точный бюджет будет известен только после подготовки строительного проекта и проведения тендера, поскольку различные технические решения тоже влияют на общую стоимость реконструкции.

Затем наступает время проведения общего собрания товарищества, на котором принимаются решения – выбирают пакет осуществляемых работ, размер кредита и уполномочивают правление проводить реконструкцию. Для оформления решения собрания подходит форма, предоставленная банком. Решение об улучшении энергетического класса здания должно быть достигнуто на общем собрании квалифицированным большинством голосов.

Если проект не был составлен ранее, нужно собрать предложения и заказать подготовку проекта строительства. Проект должен быть составлен в объеме, позволяющем правильно представить цену строительства, и должен соответствовать правилам и требованиям, предъявляемым к проекту. Составитель строительного проекта должен иметь соответствующую регистрацию, ее можно проверить в Регистре экономической деятельности.

Если нужно ходатайствовать о пособии и/или кредите, то настало время подать ходатайства и получить решение.

Перед тем, как приступить к реновации, следует организовать тендеры для поиска строительной фирмы и надзора собственника. Услуга надзора собственника крайне необходима, чтобы получить качественный конечный результат, и экономия на ней может иметь болезненные последствия. Затем следует заключение договоров.