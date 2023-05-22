Вскоре можно будет получить пособие на замену старой печи на тепловой насос или новую печь

По словам главного специалиста отдела наружного воздуха и радиации Ромарио Сиймера, печное отопление является одной из основных причин загрязнения воздуха в городах. „В холодное время года качество воздуха ухудшается, особенно в густонаселенных жилых районах, поскольку отопительные печи выделяют опасные для здоровья загрязняющие вещества“, — пояснил он.

Поддержка предназначена либо для обновления системы отопления, либо для подключения жилья к системе централизованного теплоснабжения. „Приоритет будет отдаваться замене отопительного устройства на более экологичную альтернативу в виде воздушно-водяного или геотермального теплового насоса“, — отметил Сиймер, добавив, что эта мера также включает пособие на замену старых печей на более экологичные. „От печного отопления отказываться не обязательно, — подчеркнул он. — Однако стоит поменять печь на новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов.“

Пособие планируется начать предлагать в городах, где ожидаемое от него воздействие на качество воздуха и здоровье человека будет наибольшим. Города были выбраны на основе исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.

Размер пособия будет зависеть от региона и составит предположительно 50% или 70%. Пособие по ставке 70% планируется предложить в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ в Ида-Вирумаа, в Йыгева и Пылтсамаа в Йыгевамаа, в Валга, Отепя и Тырва в Валгамаа.

Пособие по ставке 50% планируется предложить в Таллинне в районах Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне и Пыхья-Таллинн, а также в городах Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйя, Килинги-Нымме и Пярну.

Получить пособие смогут владельцы жилья, введенного в эксплуатацию до 1 января 2010 года. В регистре строений для жилья или его части должен быть указан тип теплоснабжения в виде локального отопления, источником которого является твердое топливо.