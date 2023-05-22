Вскоре можно будет получить пособие на замену старой печи на тепловой насос или новую печь(2)
Министерство климата рассчитывает уже этим летом предоставить жителям густонаселенных районов долгожданную возможность получить пособие по замене старой печи на воздушный тепловой насос или на новую, более экологичную печь.
По словам главного специалиста отдела наружного воздуха и радиации Ромарио Сиймера, печное отопление является одной из основных причин загрязнения воздуха в городах. „В холодное время года качество воздуха ухудшается, особенно в густонаселенных жилых районах, поскольку отопительные печи выделяют опасные для здоровья загрязняющие вещества“, — пояснил он.
Поддержка предназначена либо для обновления системы отопления, либо для подключения жилья к системе централизованного теплоснабжения. „Приоритет будет отдаваться замене отопительного устройства на более экологичную альтернативу в виде воздушно-водяного или геотермального теплового насоса“, — отметил Сиймер, добавив, что эта мера также включает пособие на замену старых печей на более экологичные. „От печного отопления отказываться не обязательно, — подчеркнул он. — Однако стоит поменять печь на новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов.“
Пособие планируется начать предлагать в городах, где ожидаемое от него воздействие на качество воздуха и здоровье человека будет наибольшим. Города были выбраны на основе исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.
Размер пособия будет зависеть от региона и составит предположительно 50% или 70%. Пособие по ставке 70% планируется предложить в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ в Ида-Вирумаа, в Йыгева и Пылтсамаа в Йыгевамаа, в Валга, Отепя и Тырва в Валгамаа.
Пособие по ставке 50% планируется предложить в Таллинне в районах Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне и Пыхья-Таллинн, а также в городах Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйя, Килинги-Нымме и Пярну.
Получить пособие смогут владельцы жилья, введенного в эксплуатацию до 1 января 2010 года. В регистре строений для жилья или его части должен быть указан тип теплоснабжения в виде локального отопления, источником которого является твердое топливо.
В настоящее время министерство ожидает обратную связь от заинтересованных сторон о планируемой мере поддержки. В ближайшие месяцы Фонд предпринимательства и инноваций (ранее Kredex) объявит прием заявок открытым.
Заявки смогут подавать физические лица через среду e-toetus до исчерпания выделенного на пособия бюджета. В общей сложности на пособие планируется выделить 18,5 миллионов евро, что позволит обновить отопительные устройства примерно в 1850 домах.
Мера поддержки софинансируется Европейским фондом регионального развития.