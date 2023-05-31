Недвижимость
31.05.2023, 11:02

Обладателей жилищных кредитов ждет очередной шок. Предел терпимости будет превышен осенью

 
ФОТО: sommart sombutwanitkul | Shutterstock

Банки подтверждают, что продолжат поднимать интрессы по жилищным кредитам пока будет расти Euribor. Отмечается, что клиенты способны выплачивать кредиты при ставке до 6%. При этом, по некоторым прогнозам, этот предел к осени будет превышен, пишет Ärileht.

Еще год назад шестимесячная ставка Euribor по жилищным кредитам составляла 0%. Сегодня она выросла до 3,65%, а ежемесячные платежи увеличились на сотни евро. Однако, как заверяют банки, обладатели жилищных кредитов по-прежнему не испытывают проблем с выплатами, поскольку изначально их кредитоспособность оценивалась исходя из процентной ставки не менее 6%. Как бы то ни было, по прогнозам некоторых банков, к осени этот предел допустимого будет превышен, если банки не снизят свою маржу. Банковская маржа по жилищным кредитам в настоящее время превышает 1%. Если, как следует из некоторых прогнозов, к осени шестимесячный Euribor достигнет 5%, то проценты по жилищным кредитам поднимутся выше критического предела. Даже если Euribor не взлетит так высоко, он все равно будет очень близок к предельно допустимому значению.

• Bigbank: берущим жилищный кредит не стоит рассчитывать на быстрое падение процентных ставок даже после прохождения пика Euribor
• Luminor: осенью Euribor может достигнуть 5%
• Coop Pank: через год Euribor упадет ниже 3% и будет долго оставаться на таком уровне
• SEB: Еuribor начнет снижаться уже в начале следующего года
• LHV: владельцев жилищных кредитов ждет как минимум еще одно повышение платежей
• Holm Bank: Euribor не вырастет значительно выше текущего уровня

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