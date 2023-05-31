Обладателей жилищных кредитов ждет очередной шок. Предел терпимости будет превышен осенью

Еще год назад шестимесячная ставка Euribor по жилищным кредитам составляла 0%. Сегодня она выросла до 3,65%, а ежемесячные платежи увеличились на сотни евро. Однако, как заверяют банки, обладатели жилищных кредитов по-прежнему не испытывают проблем с выплатами, поскольку изначально их кредитоспособность оценивалась исходя из процентной ставки не менее 6%. Как бы то ни было, по прогнозам некоторых банков, к осени этот предел допустимого будет превышен, если банки не снизят свою маржу. Банковская маржа по жилищным кредитам в настоящее время превышает 1%. Если, как следует из некоторых прогнозов, к осени шестимесячный Euribor достигнет 5%, то проценты по жилищным кредитам поднимутся выше критического предела. Даже если Euribor не взлетит так высоко, он все равно будет очень близок к предельно допустимому значению.