ЭКСПЕРТ | Кончен бал: рынок недвижимости катится под горку(22)
Эксперт по недвижимости Пеэп Сооман прогнозирует, что рынок недвижимости будет продолжать скатываться вниз, в худшем случае обвал некоторых показателей недвижимости может привести рынок на дно. В то же время конкурент Соомана не видит текущую рыночную ситуацию столь черно-белой, пишет dv.ee.
„Пеэп Сооман всегда был скорее пессимистичен, чем оптимистичен, – сказал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман возражает: „У нас было 13 лет вечеринки. Рынок рос 13 лет подряд. Если вечеринка начинается в четверг и заканчивается в субботу, а в воскресенье вечером человек чешет в затылке и говорит: „О, вот это была вечеринка, до сих пор такое чувствуется“, – то это не негатив. Это последствия вечеринки“, – сказал он.
В пятницу Pindi Kinnisvara сообщила, что продажи новых квартир значительно упали. Продается больше квартир, чем покупается.