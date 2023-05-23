ЭКСПЕРТ | Кончен бал: рынок недвижимости катится под горку

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман возражает: „У нас было 13 лет вечеринки. Рынок рос 13 лет подряд. Если вечеринка начинается в четверг и заканчивается в субботу, а в воскресенье вечером человек чешет в затылке и говорит: „О, вот это была вечеринка, до сих пор такое чувствуется“, – то это не негатив. Это последствия вечеринки“, – сказал он.