Растущий интерес к новостройкам выводит на рынок новые районы
Статистика портала недвижимости Kinnisvara24 показывает, что интерес жителей Эстонии к новым проектам растет с каждым месяцем. Наряду с хорошо известными Кадриоргом и Каламая люди покупают жилье в новостройках в самых разных районах – решающее значение при выборе имеют жилая среда района и современные отопительные решения.
В апреле количество запросов в отношениях новостроек на портале Kinnisvara24 увеличилось на 42% по сравнению с мартом. Больше всего внимания уделялось проектам в Кадриорге и Каламая. В остальных регионах интерес потенциальных покупателей был достаточно равномерно распределен между разными районами и объектами.
Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в апреле люди искали квартиры как в эксклюзивных высотках в центре города, так и в уютных новостройках на лоне природы: „Потребности и предпочтения в отношении недвижимости очень разные. Это создало на рынке новостроек пространство для различных новых сегментов. Выделяются лишь несколько исторических районов, например Кадриорг, где повышенный интерес наблюдается в течение всего года, несмотря на более высокие, чем в среднем, цены“.
Маклер недвижимости с международным опытом Эве Тарм сравнила рынок недвижимости с фондовой биржей, где цены колеблются в зависимости от ситуации и спроса. „Кадриорг и прилегающие к нему зоны – очень стабильный район, где повышенный спрос на недвижимость сохраняется в любой рыночной ситуации. Цены там остаются более высокими в условиях падающего рынка, а при растущем рынке они начинают увеличиваться в первую очередь, поскольку люди хотят жить именно там“, - прокомментировала она более высокие, чем в среднем, цены в Кадриорге.
По словам Тарм, очень хорошо, что в последнее десятилетие активно реконструировали и другие окружающие центр Таллинна исторические районы с деревянными домами: „Парадоксально, но, может быть, даже хорошо, что время советской оккупации предотвратило бурную застройку, поскольку в отличие от Хельсинки и Стокгольма, это по-своему спасло от сноса и перестройки до неузнаваемости окружающие центр нашего города районы с деревянными домами. Благодаря этому в Таллинне существуют районы с очень разной атмосферой, что, несомненно, обогащает жизнь в столице“.
По словам руководителя по продажам девелоперской компании Bonava Лаури Лааноя, люди выбирают не только известные исторические районы, но и места, где раньше жили сами или где проживают их родственники: „Многим молодым семьям важно находиться рядом с местом жительства родителей, чтобы комфортно организовывать уход за детьми. Помимо касающихся расположения предпочтений, при выборе недвижимости важны и возможности, обеспечиваемые конкретным районом. Люди ищут безопасную жилую среду с хорошим транспортным сообщением, сетью велодорожек и возможностями проведения досуга“.
Лааноя отметил, что новые дома в более дорогом ценовом диапазоне в основном покупают группы клиентов более высокого среднего возраста, которые успели накопить активы в течение своей жизни, но при этом на рынке новостроек появляется все больше предложений, привлекательных именно для молодежи: „Покупка жилья или инвестиции в недвижимость – одно из самых важных решений в жизни человека. Несмотря на то, что покупка нового жилья сопряжена с большими расходами, не стоит идти на уступки за счет комфортной среды обитания и современных отопительных решений, которые в долгосрочной перспективе обеспечивают экономию. Немаловажным является и экономический аспект, то есть рост стоимости приобретаемой недвижимости с течением времени“.
Портал Kinnisvara24 уже второй год проводит крупнейшую в Эстонии кампанию новых проектов недвижимости Värsked Maasikad («Свежая клубника“). Всего в кампании приняли участие 16 девелоперских компаний с 42 различными проектами. Были представлены как гламурные проекты в Кадриорге, так и семейные дома в Хааберсти. Большинство участвовавших в кампании девелоперских проектов находятся в Таллинне и Тарту, а кроме того, более активное участие, чем раньше в кампании приняли девелоперские компании из Ляэнемаа.