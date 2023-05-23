Растущий интерес к новостройкам выводит на рынок новые районы

В апреле количество запросов в отношениях новостроек на портале Kinnisvara24 увеличилось на 42% по сравнению с мартом. Больше всего внимания уделялось проектам в Кадриорге и Каламая. В остальных регионах интерес потенциальных покупателей был достаточно равномерно распределен между разными районами и объектами.

Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ отметил, что в апреле люди искали квартиры как в эксклюзивных высотках в центре города, так и в уютных новостройках на лоне природы: „Потребности и предпочтения в отношении недвижимости очень разные. Это создало на рынке новостроек пространство для различных новых сегментов. Выделяются лишь несколько исторических районов, например Кадриорг, где повышенный интерес наблюдается в течение всего года, несмотря на более высокие, чем в среднем, цены“.

Маклер недвижимости с международным опытом Эве Тарм сравнила рынок недвижимости с фондовой биржей, где цены колеблются в зависимости от ситуации и спроса. „Кадриорг и прилегающие к нему зоны – очень стабильный район, где повышенный спрос на недвижимость сохраняется в любой рыночной ситуации. Цены там остаются более высокими в условиях падающего рынка, а при растущем рынке они начинают увеличиваться в первую очередь, поскольку люди хотят жить именно там“, - прокомментировала она более высокие, чем в среднем, цены в Кадриорге.

По словам Тарм, очень хорошо, что в последнее десятилетие активно реконструировали и другие окружающие центр Таллинна исторические районы с деревянными домами: „Парадоксально, но, может быть, даже хорошо, что время советской оккупации предотвратило бурную застройку, поскольку в отличие от Хельсинки и Стокгольма, это по-своему спасло от сноса и перестройки до неузнаваемости окружающие центр нашего города районы с деревянными домами. Благодаря этому в Таллинне существуют районы с очень разной атмосферой, что, несомненно, обогащает жизнь в столице“.