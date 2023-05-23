Euribor поднялся до самого высокого уровня c 2008 года

Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро росла. В конце августа Euribor преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%. По состоянию на 9 марта Euribor составлял 3,461%, но затем ставка начала падать. Правда, спад был не долгим.

16 марта ставка „еврибора“ опустилась до 2,985%, после чего снова начала расти. К 22 марта она поднялась до 3,214%, к 31 марта - до 3,341%. 12 апреля ставка выросла до 3,43%, а 14 апреля - до 3,51%. К 20 апреля она выросла уже до 3,612%, а 19 мая - до 3,707%. В начале этой недели рост продолжился - 22 мая ставка составляла 3,714%.

4 мая Совет Европейского центрального банка принял решение поднять процентные ставки на 0,25 процентных пункта, чтобы остановить быструю инфляцию, что, в свою очередь, привело к повышению Euribor. Ожидается, что Совет ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.

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