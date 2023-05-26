ФОТО | В прибрежном районе Таллинна заложен краеугольный камень уникального бутик-жилья

Руководитель проекта Kuldlehe Сандер Сисаск, проводя мероприятие в честь закладки краеугольного камня, сказал, что история грунта на Лехику теэ началась для Arco Vara уже 17 лет назад. „24 мая 2006 года Arco Vara купила этот участок и заплатила за него еще в кронах“, – подтвердил Сисаск, добавив, что строительство долгожданного объекта началось в марте этого года, и сейчас строители подошли к первому важному этапу – церемонии закладки краеугольного камня. „Мы надеемся, что уже в следующем году жители этой резиденции смогут начать свой новый жизненный этап в просторных квартирах дома Kuldlehe“.

Исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ со своей стороны сказал, что дома с таким небольшим количеством квартир строятся нечасто, но в то же время такой проект дает застройщику возможность создать что-то особенное. „Лехику теэ — это особое место для жизни, а Kuldlehe, в свою очередь, — это особый дом. Целью Arco Vara являются не большие объемы застройки, а полноценная жилая среда и гармония между застройкой и местоположением. SKAD Arhitektid и Sfäär Planeeringud смогли спроектировать здание, которое идеально вписывается в конец тупиковой улицы Лехику“, — подтвердил он.

По словам Нийнемяэ, бутик-дом, возводимый вблизи лесопосадки Пирита, предназначен для семей, которые хотели бы иметь просторное жилое пространство, но при этом предпочитают жить в квартире, а не в частном доме. „Kuldlehe – это квартирный дом, который по сути является рядным домом, но в данном случае квартиры не расположены рядом друг с другом в ряд, как это обычно бывает, а образуют как бы гроздь, группу. Такое архитектурное решение обеспечивает комнаты с выходом на солнечную сторону во всех квартирах“.