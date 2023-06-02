И в них люди живут! Спрятанные в дюнах и скалах домики, которые заметят только самые наблюдательные
Здания не всегда должны быть большими и помпезными для того, чтобы привлечь к себе внимание. Даже самые простые, созданные из природных материалов дома могут поразить своей оригинальностью и красотой. Встретить такие сооружения можно по всему миру, главное – внимательно смотреть по сторонам. Потому что эти уникальные домики действительно трудно заметить, пишет Delfi Dom&Sad.
Каменный дом (Casa do Penedo)
На севере Португалии есть небольшой каменный дом, который стал настолько популярным, что его превратили в музей. Изначально этот дом, больше похожий на гигантский камень на вершине холма, использовался в качестве летней дачи. Построенный в 1974 году, он состоит из четырех гигантских камней, которые служат фундаментом, стенами и потолком. Хотя он расположен рядом с ветряной электростанцией, в нем до сих пор нет электричества.
Символично и название дома - Casa do Penedo, что в переводе с португальского означает „дом из камня“ или „дом из скалы“.
Домик Терезы (Thérèse cabin)
Этот треугольный дом, похожий на большой камень, спрятанный в кустарнике, находится во Франции. Но в отличие от Casa do Penedo, этот дом сделан не из настоящих камней. На самом деле он построен из дерева, а затем покрыт бетоном, что придает ему грубый, похожий на скалу вид. Единственное, что отличает дом от настоящего камня – это окно в виде иллюминатора и дымоход.
Торфяные дома (Turf House)
Несмотря на сказочную природу, в Исландии довольно суровые погодные условия, что затрудняет жизнь. Чтобы приспособиться к суровым погодным условиям, местные жители строят простые деревянные и каменные строения, стены и крыши которых покрыты дерном и травой. Дома такого типа можно встретить по всей Исландии, но, чтобы их заметить, вам придется хорошенько присмотреться. Со временем эти дома начинают выглядеть как небольшие, поросшие травой холмики с несколькими окнами. Только хоббитов рядом не хватает.
Дом в пещере Коме
Примерно в часе езды от столицы Лесото, Масеру, находятся пещерные жилища Коме. Они были построены еще в XIX веке, и сегодня в этих небольших жилищах, похожих на пчелиные ульи, живут потомки племени басиа. Хотя история этих уникальных жилищ до конца не изучена, известно, что они были построены из грязи.
Дюнный дом (Dune House)
Дюнный дом появился во Флориде в 1975 году. В соответствии со своим названием он встроен в песчаную дюну, а снаружи покрыт травой. Хотя снаружи этого не видно, но на самом деле это два дома. Оба они являются точным зеркальным отражением друг друга, каждый со своим входом и балконом.
Примечательно также, что в доме нет прямых углов – все края закруглены, что придает архитектурным формам мягкость.
Трюфель (The Truffle)
Дом с красивым названием „Трюфель“ на самом деле сделан из бетона. Дом был построен студией Ensamble, которая рассказала, что он начинался как огромный блок из бетона и тюков сена. „Это нельзя было назвать архитектурой, мы просто создали большой блок“, - рассказали представители компании в интервью Architectural Digest. Чтобы превратить этот простой блок в интересное жилище, у которого есть своя история, была привлечена корова“. Да, так просто! Корова медленно разъедала стену, что позволило оборудовать экспериментальное жилище небольшой кухней, ванной и зоной отдыха.
Мобильный бревенчатый дом (Mobile Log Cabin)
Проезжая мимо этого дома, его легко принять за поленницу, особенно если в окнах нет света. Это не жилище, а музыкальная студия, созданная для музыканта Ханса Либерга. Внутри стены студии выкрашены в светло-голубой цвет, что еще больше сближает здание с природой. Несмотря на небольшие размеры, студия оборудована системой звукозаписи, письменным столом и встроенными книжными полками.