И в них люди живут! Спрятанные в дюнах и скалах домики, которые заметят только самые наблюдательные

Каменный дом (Casa do Penedo)

На севере Португалии есть небольшой каменный дом, который стал настолько популярным, что его превратили в музей. Изначально этот дом, больше похожий на гигантский камень на вершине холма, использовался в качестве летней дачи. Построенный в 1974 году, он состоит из четырех гигантских камней, которые служат фундаментом, стенами и потолком. Хотя он расположен рядом с ветряной электростанцией, в нем до сих пор нет электричества.

Символично и название дома - Casa do Penedo, что в переводе с португальского означает „дом из камня“ или „дом из скалы“.

Домик Терезы (Thérèse cabin)

Этот треугольный дом, похожий на большой камень, спрятанный в кустарнике, находится во Франции. Но в отличие от Casa do Penedo, этот дом сделан не из настоящих камней. На самом деле он построен из дерева, а затем покрыт бетоном, что придает ему грубый, похожий на скалу вид. Единственное, что отличает дом от настоящего камня – это окно в виде иллюминатора и дымоход.

Торфяные дома (Turf House)

Несмотря на сказочную природу, в Исландии довольно суровые погодные условия, что затрудняет жизнь. Чтобы приспособиться к суровым погодным условиям, местные жители строят простые деревянные и каменные строения, стены и крыши которых покрыты дерном и травой. Дома такого типа можно встретить по всей Исландии, но, чтобы их заметить, вам придется хорошенько присмотреться. Со временем эти дома начинают выглядеть как небольшие, поросшие травой холмики с несколькими окнами. Только хоббитов рядом не хватает.

Дом в пещере Коме

Примерно в часе езды от столицы Лесото, Масеру, находятся пещерные жилища Коме. Они были построены еще в XIX веке, и сегодня в этих небольших жилищах, похожих на пчелиные ульи, живут потомки племени басиа. Хотя история этих уникальных жилищ до конца не изучена, известно, что они были построены из грязи.

Дюнный дом (Dune House)