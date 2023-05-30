ЭКСПЕРТ | Что такое класс энергоэффективности дома и как он помогает сэкономить

Самое высокое потребление энергии, а также, например, влияние здания на климат, связано с его отоплением и охлаждением. Эти два фактора взаимосвязаны. Класс энергоэффективности дома зависит от качества теплоизоляции, воздухонепроницаемости, наличия мостиков холода, системы отопления, вентиляции, освещения и различных инновационных энергетических решений. Чем выше качество и энергоэффективность , тем дороже недвижимость – и тем меньше электроэнергии и тепла требуется для проживания в доме.

Классы энергоэффективности обозначены начальными буквами латинского алфавита, где A — максимально энергоэффективное здание, а H — здание с самым высоким энергопотреблением. Класс присваивается всему зданию (а не отдельной квартире) и напрямую зависит от годовых затрат на электроснабжение дома, а также от его размера.

В апреле кредиты, выданные LHV в Эстонии на покупку энергоэффективных домов, то есть домов энергетического класса А, составили 20 процентов от общего объема. По словам Ватсель, клиенты все чаще целенаправленно ищут здания класса A. „Покупке энергоэффективных домов способствует желание сэкономить в условиях высоких цен на энергию и общего роста цен. Кроме этого, на недвижимость А-класса жилищные кредиты выдаются на более выгодных условиях“, — пояснила Ватсель.

„Приобретая энергоэффективный дом, человек делает долгосрочную „зеленую“ инвестицию и впоследствии тратит на коммунальные расходы меньше. Хотя стоимость приобретения энергоэффективной недвижимости обычно выше, ежемесячные расходы на содержание дома, оснащенного современными решениями, окажутся ниже, да и платежи по кредиту будут более выгодными“, — говорит Кэтлин Ватсель , руководитель отдела частного финансирования LHV.

Наверное, каждый посетитель магазина бытовой техники замечал на холодильниках и стиральных машинах крупную наклейку с маркировкой, обозначающей, сколько электричества потребляет данная единица техники. То же относится и к зданиям. И если на входной двери буква, обозначающая класс энергоэффективности дома, встречается нечасто, в объявлениях о недвижимости в большинстве случаев она присутствует. На это стоит обращать внимание, поскольку класс энергоэффективности указывает, какими будут коммунальные расходы в случае приобретения конкретной недвижимости.

Здания класса А производят энергию самостоятельно

Здания класса энергоэффективности А (с почти нулевым энергопотреблением) наиболее экономичны. Такие дома строят с использованием энергосберегающих решений и материалов. Это хорошо теплоизолированные, не пропускающие воздух здания с продуманным использованием солнечного света, герметичными оконными пакетами и вентиляцией с рекуперацией тепла (отработанный воздух отдает тепло приточному). Для отопления в этих зданиях используются экономичные решения, например геотермальный насос. Кроме того, здания класса А сами производят электроэнергию, например, с помощью солнечных панелей, а излишки энергии продают обратно в сеть.

Здания класса энергоэффективности B (с низким энергопотреблением) в целом близки по своим характеристикам к зданиям класса A, но обычно не производят энергию. В зданиях класса B не может быть никаких послаблений в отношении изоляционных, вентиляционных или осветительных решений.

Класс С присваивается менее энергоэффективным зданиям. Тем не менее, этот класс энергоэффективности указывает на высокое качество теплоизоляции, окон и вентиляции. Здания класса C обычно представляют собой реконструированные старые дома с менее экономной системой отопления, например, воздушным тепловым насосом.

Класс энергоэффективности D схож с классом C: в большинстве случаев все решения являются стандартными, но несколько менее экономичными, и разница в стоимости такого жилья по сравнению с классом C может составлять до 25%.

Здания класса энергоэффективности E или F -это чаще всего старые дома, где не проводилось существенной реновации. Много таких зданий расположено в жилых районах советского времени. В них используются устаревшие теплоизоляционные решения, неэффективные с точки зрения энергопотребления, и в этом случае нужно рассчитывать на значительные расходы на электроэнергию. Также стоит отметить, что энергоэффективность существующей недвижимости можно повысить в результате реновации. Иногда чтобы добиться заметных изменений достаточно просто сменить систему отопления.

Здания класса H, то есть с самыми низкими показателями энергоэффективности, по сути являются неутепленными домами, которые не держат тепло.

В будущем - более ликвидный актив

Возможно, и сейчас найдутся покупатели, которые не обращают внимания на энергетический класс дома в объявлении, но это ошибка. Помимо снижения затрат на электроэнергию, класс А также дает уверенность в том, что впоследствии недвижимость будет легче продать. По словам Кэтлин Ватсель, интерес к домам класса А в последние годы растет, и строят сегодня тоже чаще энергоэффективные дома. В объявлениях о продаже недвижимости указание класса ее энергоэффективности обязательно уже сегодня.