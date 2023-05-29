ПРОГНОЗ | Как изменятся цены на жилье и можно ли на нем заработать

Недвижимость в Латвии по-прежнему намного дешевле. Правда, средний доход в стране тоже относительно ниже, чем, например, в Эстонии. Однако соотношение „цена жилья к доходу“ показывает, что доступность недвижимости в Латвии лучшая в странах Балтии. В то же время надежды тех, кто хотел бы заработать на росте цен за счет недвижимости, могут не сбыться так скоро. Эксперты внутреннего рынка скептически относятся к тому, что цены на жилье в Латвии приблизятся к эстонскому уровню.

В Эстонии пузырь лопается

На рынке Латвии картина не слишком радужная, а вот в соседней Эстонии ситуация могла бы быть и хуже, считают эксперты компании по недвижимости Arco Real Estate. Цены там значительно выше, чем в Риге, и не только в Таллинне. При этом цены в Литве немного ниже, чем в Таллинне.

Айгарс Шмитс, председатель правления Arco Real Estate, напоминает: эстонцы потратили свои пенсионные накопления, много вложились в недвижимость. Но, если Euribor еще поднимется, у многих эстонцев могут возникнуть трудности, „там зарплаты не в два раза выше“, говорит он. Шмитс с нетерпением ждет, как там будет развиваться рынок – в этом году будет видно, действительно ли оно так стабилен или пузырь не лопнет. Он также считает, что ожидать в Латвии того же уровня цен, что и в соседней стране, излишне.

На рынок влияют три важных фактора – количество сделок уменьшилось, период продаж стал дольше, а кредиты подорожали, ситуацию в Эстонии „Delfi Бизнес„ описывает руководитель службы поддержки клиентов Luminor в Эстонии Танелс Ребане. Справедливости ради следует добавить, что то же самое можно отнести и к Латвии.

Ссылаясь на статистические данные Эстонии, он отмечает, что в прошлом году индекс цен на жилье достиг самого высокого уровня за последние четыре года. Цены на недвижимость в прошлом году установили рекорды – они выросли на 22%, но в последние два квартала рост цен пошел на убыль, а в четвертом квартале прошлого года не было никаких признаков роста цен.