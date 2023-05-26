Стоимость земли выросла: что влияет на оценку и сколько теперь составит налог?

С момента последней переоценки стоимости земли прошло более 20 лет, и очередная переоценка, очевидно, была необходима для составления актуальной картины. В результате работы, проведенной Земельным департаментом, 761 286 земельных участков получили новую цену, и стоимость земли в Эстонии на сегодняшний день составляет 32,5 млрд евро, из которых 71% – это стоимость земли под застройку. По сравнению с последней переоценкой стоимость земли увеличилась в 8,3 раза.

„Это был шок!“

Новости о повышении налога на землю не на шутку встревожили жителей Эстонии. Особенно тех, у кого помимо свободной от налогообложения площади, являющейся местом проживания, есть еще дачи и огороды, участки земли и леса, а также квартиры и прочая недвижимость, где они не живут постоянно.

„Я все ждала, когда же станет известна новая кадастровая стоимость моей дачки в Йыэляхтме, и когда новая цена наконец была опубликована, мне от волнения показалось, что ее стоимость выросла в сто раз. Это был шок! Поэтому, когда оказалось, что цена выросла „всего“ в 10 раз с 1720 до 17200, это восприняла уже не так остро“, – говорит Елена.

„Моя дача в волости Харку стала дороже в 11 раз – с 4480 до 45 680 евро. Не радостная новость, конечно, но посмотрела заодно данные своих соседей, обнаружила, что у некоторых цена выросла и в 12, и даже в 14 раз, так что нам еще повезло. Но это удивительно: ведь, согласно старым данным, раньше наши участки оценивались абсолютно одинаково, циферка в циферку, и за эти годы мало что изменилось, нефти вроде ни у кого не нашли“, – рассуждает Диана.