Сделки с недвижимостью иностранцев в Эстонии: россияне продают, американцы покупают

Активнее всего иностранцы интересовались эстонской недвижимостью в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда жители Северной Европы увидели в Эстонии хорошие возможности для инвестиций. Сегодня интерес в целом сохраняется, но желание покупать пошло на спад, и преобладают сделки продажи: по данным Земельного департамента, иностранцы продают на целых 36% больше, чем покупают.

„Если около 25 лет назад иностранцы покупали жилую недвижимость в Эстонии прежде всего для инвестиций, надеясь на повышение цен, то сегодня цены на недвижимость достигли такого уровня, что люди больше не инвестируют, – признал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – Скорее недвижимость покупают в связи с прямой необходимостью – например, личный дом, особенно если у человека есть связь с Эстонией“.

Наибольший интерес к недвижимости Эстонии проявляют финны и россияне

Хотя активнее прочих иностранцев портал недвижимости посещают финны, американцы и немцы, больше всего сделок совершают финны и русские. Наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Сааремаа.

„Если 3 года назад больше всего недвижимости в Харьюмаа покупали россияне, то в этом году активность проявляют американцы, которые в прошлом месяце совершили 7 сделок покупки на общую сумму более 7 миллионов евро, – добавил Уйбомяэ, отметив, что Эстонию рассматривают как страну инноваций с хорошо функционирующими информационными технологиями. – Предприниматели видят потенциал ведения здесь бизнеса и расширяют свои фирмы в Эстонии“.

В этом году россияне активно продавали недвижимость, особенно в Ида-Вирумаа, где в прошлом месяце была заключена 21 сделка продажи. „Если раньше россиян в первую очередь интересовало приобретение недвижимости, то данные за последний месяц показывают, что сегодня они стремительно уходят с рынка и в основном совершаются сделки продажи, – добавил Уйбомяэ. – Несомненно, здесь играет роль и война в Украине, которая во много раз усложнила, а то и сделала невозможными для россиян сделки с недвижимостью, и вынуждает их уходить с рынка“.