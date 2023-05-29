ЭКСПЕРТ | Названы причины, по которым вам могут отказать в кредите на покупку жилья

Несоблюдение требований пожарной безопасности является веской причиной для отказа банка в финансировании покупки дома. „Будь то система отопления, недостатки противопожарных дверей или что-то еще, если здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, это достаточно веская причина для банков, чтобы отклонить заявку клиента на кредит“, – говорит Ребане.

Приобретаемая недвижимость является обеспечением кредита, поэтому на нее также должен быть оформлен полис страхования жилья. „Я бы посоветовал проверить условия страхования жилья: если приобретаемая недвижимость не соответствует необходимым требованиям, у банка нет оснований финансировать покупку“.

Отсутствие разрешения на эксплуатацию – еще одна распространенная причина для отказа в кредите. По словам Ребане, недвижимость должна иметь разрешение на эксплуатацию, подтверждающее, что квартира или дом, которые Вы хотите купить, пригодны и безопасны для проживания. „Как и в случае с разрешением на эксплуатацию, регистрационные данные здания в некоторых случаях могут не совпадать с реальностью. В случае с квартирами каждый день встречаются примеры, когда в регистрационных данных что-то не так – например, отсутствует такая важная деталь, как лестница, или квадратные метры не соответствуют описанию в документах“, – руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor. По словам Ребане, хотя привести в порядок документацию можно, люди часто не понимают, что это означает непредвиденные дополнительные расходы.