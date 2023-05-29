Производитель модульных домов сокращает зарплаты: „Времена нынче трудные“

„Ситуация определенно не безнадежна, просто сейчас трудное время“, — констатирует исполнительный директор Harmet Ало Тамм.

Заработная плата работников завода Harmet в Пярну будет снижена до уровня минимальной, то есть, до 725 евро в месяц.

У сотрудников второго производства компании, расположенного в Кумна в Харьюмаа, положение несколько лучше — там еще есть какая-то работа, а потому их зарплата сократится в июле лишь на 30%.

Как поясняет исполнительный директор Harmet Ало Тамм, спрос на продукцию компании на близлежащих рынках снизился, в связи с этим объемы работ у персонала Harmet также уменьшились.