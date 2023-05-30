Расходы покупателей жилья взлетели до небес - всему виной Euribor и высокие цены

Судя по рекламным объявлениям о продаже жилья в новостройках, стоимость новых квартир за последние два года выросла почти на 40%.

Однако все это цветочки в сравнении с тем, насколько рост процентных ставок увеличил расходы, связанные с покупкой и владением недвижимостью.

Если весной 2021 года двухкомнатную квартиру в новостройке, расположенной в таллиннском районе Мустамяэ, можно было купить за 125 000 евро, то весной 2023 года, если верить объявлениям, аналогичная квартира в квартале Пёэризе без кухни, но с кладовкой и местом для парковки стоила уже 155 000 евро.

Таким образом, при банковской марже 1,9%, Euribor 3,76%, первоначальном взносе в 20% и сроке ипотеки в 30 лет ежемесячный платеж по кредиту составит нынче 717 евро.

В 2021 году ежемесячный платеж по аналогичному жилищному кредиту не превышал бы 365 евро. Рост за два года достигает 96,4%.