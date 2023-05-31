Стремительный спад в строительстве ожидается у всех основных партнеров Эстонии

В Эстонии объем строительства в первом квартале сократился на 11%, разрешений выдано на строительство 1330 жилых помещений, что на 29% меньше, чем годом ранее. В квадратных метрах площадь застройки уменьшилась на 23 процента в жилой недвижимости до 127 квадратных метров, но и в других местах картина не оптимистична.

Прежде всего эстонский экспортный сектор заинтересован в том, что происходит в Швеции, Финляндии и Латвии, которые являются основными экспортными партнерами Эстонии. Хотя шведская экономика выросла на неожиданные 0,8% в первом квартале, разрешения на строительство хорошо отражают выданные в Швеции перспективы строительного сектора.

По данным департамента статистики, их количество в первом квартале сократилось на 40 с лишним процентов, а в пересчете на квадратные метры — на 27 процентов, до 2,4 миллиона квадратных метров, в том числе на жилую недвижимость — на 47 процентов, до 907 тысяч квадратных метров.