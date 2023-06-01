Покупатели жилья ищут участки всё дальше от Таллинна

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, участок земли в 40–50 километрах от города – это новая реальность, с которой приходится мириться более чувствительным к цене клиентам. Коронакризис привел к резкому росту цен на землю и существующую недвижимость, за которым последовал перегрев рынка. Сегодня ситуация стабилизировалась, но цены на землю по-прежнему высоки, и нет никаких признаков заметного падения.

„Во многих районах цена на землю даже удвоилась, что вынуждает людей идти на компромисс, чтобы не разрушить свою мечту о собственном доме“, – говорит Ребане. Так что если раньше покупка участка земли в полусотне километров от дома казалась утопией, то сегодня для многих это стало неизбежной реальностью.

В то же время воспоминания о пандемии также побуждают людей переезжать дальше от центра. „Возможности для удаленной работы остаются хорошими во многих компаниях, и если сотрудникам не нужно ездить на работу в город четыре или пять раз в неделю, это, естественно, позволяет людям искать дом чуть дальше от центра города“, – добавил руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor.

Немного дальше от центра притяжения также часто можно найти лучшие возможности для получения мест в школах и детских садах. „Поскольку общая стоимость строительства не зависит от местоположения, и цена строительства дома примерно одинакова, местоположение участка выбирается тщательно, исходя из того, что участки, расположенные дальше, гораздо выгоднее для людей, чувствительных к цене“, – сказал Ребане.

По словам Ребане, даже участок земли в десятках километров от столицы может быть дороже, чем раньше, но все равно не сравним с участками, выставленными на продажу вблизи Таллинна. „Если в одном случае речь идет о ситуации, когда участок, который раньше стоил 20 000 евро, теперь можно купить за 40 000 евро, то подходящий участок под Таллинном будет стоить в шесть раз дороже“, – сказал он.

По словам Ребане, существует распространенное мнение, что на покупку земли нельзя получить кредит в банке, но это не так. „Банк, конечно, будет финансировать покупку земли, но это в первую очередь вопрос профиля клиента и самофинансирования. Если клиент имеет 50% собственного финансирования, то покупка земли может быть профинансирована через строительный кредит. При наличии дополнительной гарантии собственный взнос может быть еще меньше. Однако если Вы хотите купить участок своей мечты сейчас, а строительство начать немного позже, я бы рекомендовал Вам ознакомиться с условиями Кредит-идеи от Luminor“, – говорит Ребане.