На даче или в городской квартире. Что нужно знать перед обустройством летней кухни

Готовить летом на свежем воздухе так приятно! Команда Ulaelu создала несколько вариантов уличных кухонь, которые подойдут не только для частного дома или дачи, но и для квартиры, хоть и расположенной в самом центре города, но имеющей выход на крышу. Что нужно знать перед обустройством такой кухни? Разбирался журнал „Дизайн: интерьер & архитектура“.