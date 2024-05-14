14.05.2024, 12:40
На даче или в городской квартире. Что нужно знать перед обустройством летней кухни
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Готовить летом на свежем воздухе так приятно! Команда Ulaelu создала несколько вариантов уличных кухонь, которые подойдут не только для частного дома или дачи, но и для квартиры, хоть и расположенной в самом центре города, но имеющей выход на крышу. Что нужно знать перед обустройством такой кухни? Разбирался журнал „Дизайн: интерьер & архитектура“.
Летняя кухня уже давно перестала быть просто местом для приготовления пищи. Сегодня это сердце загородного дома – здесь не только готовят, но и проводят время, наслаждаясь кулинарными шедеврами. Если в этом сезоне вы решили обновить, расширить или даже построить новую кухню, предлагаем несколько советов специалистов.